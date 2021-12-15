"Будет иметь нашу поддержку": Украина на связи с журналистом Цимбалюком

Россия обвиняет украинского журналиста Романа Цымбалюка в экстремизме. Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел и посольство Украины в Москве контактируют с журналистом Романом Цимбалюком.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

"Как украинский гражданин он будет иметь нашу полную поддержку", - написал Николенко.

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Также чиновник высказался по поводу предъявленных обвинений Цимбалюку в экстремизме.

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами", - объяснил Николекно.

Адвокат Романа Цибмалюка Николай Полозов сообщил, что его подзащитного обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел. Журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремизме. Но повесток он не получал, сообщали пропагандисты РФ.