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четверг, 25 июля 2019 15:22

"Будем применять привод" - Порошенко второй раз не пришел на допрос

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&quot;Будем применять привод&quot; - Порошенко второй раз не пришел на допрос
Бюро может применить принудительный привод, если свидетель дважды не появляется на допрос. Но Порошенко дают третий шанс. ФОТО: Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко во второй раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель ГБР Роман Труба.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель", - написал он.

Бюро может применить принудительный привод, если свидетель дважды не появляется на допрос. Но Порошенко дают третий шанс - "достойно прийти на допрос и дать показания". Политика будут ждать в ГБР 8 августа.

"Если и дальше будут появляться" уважительные причины "для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - отметил Труба.

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Днем ранее Порошенко сам пришел в ГБР с просьбой провести допрос 24 июля - ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос.
ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко и другие представители украинской власти времен его президентства.

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