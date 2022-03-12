"Будем бить по рукам" - Кулеба о захвате российскими оккупантами украинских АЭС

Кулеба прокомментировал захват украинских АЭС. Фото: Украинская правда

Государство не собирается мириться с попытками россиян установить контроль над Запорожской АЭС и ядерными объектами страны.

В МАГАТЭ понимают такую ​​позицию, однако есть нюансы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах, сообщает Gazeta.ua.

С первых дней, когда произошло захват Чернобыльской АЭС, затем Запорожской АЭС, заметны попытки россиян тем или иным способом легитимизировать свое присутствие на ядерных объектах Украины.

"Например, выходят и говорят: "А проведем трехсторонние консультации – МАГАТЭ, украинский регулятор ядерной энергии и российский". Я директору МАГАТЭ сказал: "А с какой стати, извиняюсь за свою дипломатичность, российский атомный регулятор будет участвовать в консультациях по украинской ядерной электростанции ? Если вы принципиальные люди, если вы стоите на защите определенных прав, то вы должны сказать россиянам: "Киш. Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты и передали их под контроль украинских специалистов", – сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что это честная принципиальная позиция, над которой Украина готова работать.

"Если будут хоть какие-нибудь малейшие попытки под любым соусом признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, то мы за эти попытки будем грубо, но честно и справедливо бить по рукам. Потому что мы понимаем, о чем идет речь. О ползучих попытках закрепиться на наших ядерных объектах", – подчеркнул министр.

Российские оккупанты на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома". Они утверждают, что станция вроде бы уже не принадлежит Украине.