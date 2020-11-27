"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам

Мэр Днепра Борис Филатов принял присягу. Фото: dniprorada.gov.ua

Новоизбранный мэр Днепра Борис Филатов, приняв присягу городского головы, раскритиковал скандального олигарха Игоря Коломойского и его сторонников.

Свое возмущение он написал в Facebook.

"Фамилия любого кандидата против меня во 2-м туре была только одна. И это фамилия - Коломойский. Враг государства и совершенно аморальный человек. Коломойский и его банда прозвали меня "Боря-Могильник". Они думали, что я испугаюсь и откажусь от борьбы. Что я буду умолять их о пощаде", - заявил Филатов.

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По словам мэра Днепра, если сторонники Коломойского назначили ему такую ​​роль, то он будет ее играть.

"Боря-Могильник", так "Боря-Могильник". Я похороню всех вас. Политически и репутационно. Тех, кто думал, что они - хозяева жизни. "Страшного" Коломойского, который оказался совсем не всесильным олигархом всеукраинского масштаба, а жалким и мелочным кровопийцей, который получил по зубам в своем родном городе. Всех их".

Во 2-м туре выборов мэра Днепра Филатов одержал победу над Загид Краснов с результатом в 80,61% голосов.