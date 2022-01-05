Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель впервые посетил линию столкновения на Донбассе.

Он побывал в Станице Луганской с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Написал об этом в Twitter.

"Стал очевидцем последствий агрессии против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия имела бы серьезные последствия. Россия должна провести деэскалацию и полностью выполнять Минские договоренности", - сказал он.

Кулеба поддержал позицию Борреля.

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"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Понятно, что любая дискуссия по европейской безопасности должна включать ЕС и Украину. Любая дискуссия об Украине должна привлекать Украину", – сказал высокий представитель Евросоюза на брифинге в Станице Луганской.

Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину. Это первый зарубежный визит дипломата в новом году. Боррель прибыл в поддержку реформ и продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины в связи с военной эскалацией со стороны РФ.