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пятница, 27 июля 2018 16:49

Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
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Небритый "оппблоковец" Михаил Добкин и певец Владимир Гришко
Фото: pravda.com.ua
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В крестном ходе УПЦ Московского партриархата приняли участие бывшие "регионалы".

Он проходил в Печерском районе столицы и был приурочен 1030-летию крещения Киевской Руси - Украины.

Помолиться туда пришли, в частности, народные депутаты от "Оппозиционного блока", бывший спикер Владимир Литвин, внефракционный Евгений Мураев, певец Владимир Гришко.

Фото опубликовала "Українська правда" в Facebook.

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На крестном ходе УПЦ Московского патриархата люди держали в руках портреты патриарха Российской православной церкви Кирилла и российского царя Николая І.

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27
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