"Большой путь прошел пешком" - адвокат Чауса говорит о медицинской помощи клиенту

Экс-судью Чауса подозревают во взяточничестве. Фото: НАБУ

Сегодня апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала апелляцию касательно круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу.

У суда адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил журналистам, что его клиенту требуется медицинская помощь.

"Он нуждается в медицинской помощи. Слух и зрение у него чуть-чуть восстанавливаются. Однако это не достаточно, для того, чтобы он мог самостоятельно читать документы.

Что касается общего самочувствия, после того, как он достаточно большой путь прошел пешком. Одна нога восстановилась, другая еще восстанавливается. В медицинской помощи он нуждается",

Адвокат сказал, что заседание было в закрытом режиме, "чтобы не раскрывать информации, которая может ему (Чаусу. - Gazeta.ua) повредить".

Также заявил, что его клиент "должным образом подозрение не получал". Адвокат сообщил, что прокуроры хотят продолжить меру пресечения.

Чаус заявлял, что его четыре месяца насильно удерживали в подвале, сообщает УНІАН

"Вы же понимаете, если четыре месяца держать судью в подвале и в маске, и кого-то интересует, как он выносил решение, то если это озвучить сейчас на все общество, то будут очень негативные последствия. Поэтому я поддерживаю позицию своего адвоката", - сказал Чаус.

30 июля Николай Чауса нашли в Винницкой области. По данным СМИ, Чауса сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении. Вечером 3 августа работники Национального антикоррупционного бюро задержали его во время визита в больницу "Феофания". 4 августа Высший антикоррупционный суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест.