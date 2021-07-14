"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам

"Чиновники и полицейские боятся расследовать проекты "Большого строительства". Потому что Зеленский на этом пиарится, расследование будет стоить им должности", говорит Агия Загребельского. Фото: Укравтодор

"Большое строительство ", которой 15 июля исполнится 500 дней, президент Владимир Зеленский и "слуги народа" используют в первую очередь для пиара на выборах. В то время, пока "фаворитам" Укравтодора удается зарабатывать миллиарды и обходить систему публичных закупок "Прозорро", а правоохранители боятся открывать дела.

О коррупционных рисках "Большого строительства" и пиаре президента – в интервью Gazeta.ua рассказала Агия Загребельская, основательница общественного проекта "Лига антитраста", государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019.

Что такое "Большая стройка" – государственная инфраструктурная программа или только большой пиар-проект?

Это большой пиар-проект, а потом уже государственная программа. Президент и его команда использовали "Большое строительство" во время местных выборов. На самом деле, проект совершенно не просчитан. Дороги строят не по принципу, где они нужны, где нужно исправить недостатки. А по принципу – какому подрядчику лучше эту дорогу отдать, где можно больше накрутить смету. Эти результаты видны в "Прозорро". По данным системы, большую часть средств распределили между ограниченным количеством компаний. Лидер среди всех дорожных компаний, фаворит Укравтодора (ООО "Автомагистраль-Юг" – Gazeta.ua), получил финансирование только в этом году более 25 млрд грн. Это больше чем наше оборонный заказ или бюджет Минкультуры. Пиар, который устроил Зеленский, наоборот вредит. Чиновники и полицейские боятся расследовать проекты "Большого строительства". Потому что Зеленский на этом пиарится, расследование будет стоить им должности.

Почему возникают такие коррупционные риски? По этому вопросу не работают правоохранители?

Деньги распределяются не в прозрачный способ. Компании, участвующие в тендерах, не конкурируют между собой. Если конкурируют, цена снижается минимально. Только когда на тендер попадают международные компании, мы можем увидеть настоящую цену. Тогда уровень экономии достигает 10-20%. Это связано с тем, что Укравтодор начал применять дискриминационные критерии. Квалификационные требования сформировали таким образом, чтобы определенные компании могли принять участие. Эти компании-лидеры не конкурируют между собой, договариваются, кто какой подряд получит, кто пойдет техническим участником, чтобы создать воображаемую конкуренцию. На это должен реагировать Антимонопольный комитет. Если бы Зеленский и его команда были настроены строить инфраструктурный объект так, чтобы Украина получила пользу. Тогда бы правоохранительные органы следили, чтобы деньги не воровали. Но этого не происходит.

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Если говорить о международном опыте, какие примеры подобных программ существовали? Как их реализовывали?

"Большое строительство" Зеленского часто сравнивают со строительством в США во времена Франклина Рузвельта. Тогда Штаты также столкнулись с проблемой заговоров дорожных компаний. Каждый раз, когда большие деньги выделяют из бюджета, нечистый на руку частный бизнес хочет на этом заработать больше. Когда поднялся резонанс, надо было или менять что-то или закрыть проект. В результате создать группу, которая начала оперативно расследовать нарушения, о которых писали в СМИ. Менее через 5 лет не только наложили миллиардные штрафы. Более 40 человек получили реальные сроки заключения за коррупцию. Это была молниеносная реакция. Ситуация сразу изменилась, на тендерах увидели конкуренцию, экономию. Построили больше дорог. В США также развивали другие виды транспорта – железнодорожный, морской. Чтобы разгружать дорогу. Когда строишь дороги, но у тебя убита железная дорога, тогда все перевозки идут на автомобильном транспорте. Ибо на хороших дорогах удобнее ездить. Но грузовики убивают их. Те деньги, которые вкладывают в ремонт дорог, в результате эффекта не приносят. Это превращается в расточительность. Вектор перевозок в США изменили как раз на железную дорогу. Тогда разгрузили дороги, отремонтировали их. И они служат долго.

Система надзора за выполнением дорожных работ также не работает?

Надо следить за дорожными работами, чтобы их выполняли качественно. В Украине этого не наблюдаем. У нас есть огромная проблема с компаниями, которые должны присматривать и проверять. Эти компании также связаны с фаворитами Укравтодора, дорожным картелем. Часто они находятся в одном офисе. Государственные компании, которые включают в эту модель, находятся в подчинении Укравтодора или Мининфраструктуры. Если мы имеем коррумпированных чиновников там, тогда они закрывают глаза на проверки. В СМИ мы видим, что отдельные дороги уже имеют проблемы с ямами, поверхность бывает неровная. Это только начало. Те компании, которые получили больше всего подрядов, строили дороги во времена Кучмы, Януковича и Порошенко. Они строили дороги, которые сходят со снегом. Ожидать от них иного ремонта не стоит, когда нет проверок, исключены действия Антимонопольного комитета.

А почему в теме "Большого строительства" появляются новости об обходе системы "Прозорро"? В команде Зеленского не доверяют публичным закупкам?

Команда Зеленского, Офис президента не воспринимают "Прозрро". В голове имеют такое ощущение экономики, что могут самостоятельно определиться, что этот хороший парень может строить или ремонтировать. И тогда все будет хорошо. Вообще не воспринимают инструмент для обеспечения конкуренции. Конкуренцию они не понимают. Когда Зеленский или члены его команды комментируют эту тему, то не говорят, что это бюджетные средства, это налоги. Что это их обязанность отчитываться перед нами, как они тратят деньги. Они не чувствуют, что это наши деньги, а не их. Считают, что не должны проводить за "Прозорро", не должно быть общественного контроля.

Можно говорить о коррупции на "Большом строительстве"?

Конечно, есть коррупция. Из многих источников слышим, что "Большая стройка" – это проект, с помощью которого финансируют партийную кассу "слуг народа". С какого платят депутатам. "Прозорро" этому будет мешать. Какая-то посторонняя компания может победить на тендере, заработки нужной компании уменьшатся. Тогда не смогут занести откат, о котором договорились. Проведение без "Прозорро" означает, что руководитель государственного органа, который распоряжается бюджетными средствами, и подрядчик садятся в кабинете и договариваются о цене контакта, сколько работ выполняют. Тогда смогут повысить цену, насколько это нужно для отката.

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Как оценить, что с "ковидного фонда" больше половины денег перевели на "Большое строительство"?

В период пандемии все свободные деньги государство должно бросать на спасение людей. Здоровые граждане потом начнут строить бизнес, платить налоги. Даже не считая, что охрана здоровья людей является одной из главных ценностей в Конституции. Государство сделало выбор в пользу собственных интересов. А не граждан. Падение рейтингов Зеленского до 30% вызвано и этими скандалами через "ковидные средства". Но процесс понимания у общества медленный.

Почему украинцы несмотря на все это еще воспринимают программу положительно?

Зеленский – прежде всего актер. Имеет возможность играть любую роль, которую нужно. Его команда умеет создавать красивые картинки. Пока у президента выходит для части общества создавать параллельную реальность, где президент не берет взятки, борется с олигархами, строит дороги, заботится об украинцах. Эта доля уменьшается. Но все же, картинку создают талантливо. Когда народ понимает, что дальше некуда идти, то дает президентам понять, что с этим мириться не будут. Так было с Януковичем. Зеленский может повторить его судьбу, если обманывать людей. Когда придут платежки осенью, украинцы начнут внимательнее смотреть на то, что есть на самом деле, а не только рассказывает президент.

15 июля 2020 началось "Большое строительство". Запуск проекту объявил експремьер Алексей Гончарук 1 марта. На строительство и ремонт дорог в 2020 потратили 120 млрд грн. Сделали или отремонтировали 4056 км дорог государственного значения и 2527 км – местного значения, сообщается на сайте проекта. 2021-го года 89 млрд грн государственного бюджета пойдут на финансирование социальной инфраструктуры "Большого строительства". На ремонт дорог заложено 132 млрд грн. Еще почти на 80 млрд грн Минфин обещает предоставить госгарантий на кредиты под дорожное строительство. 18 июня 2020-го Верховная Рада проголосовала за перераспределение денег из Фонда борьбы с Covid-19 на "Большое строительство". Фонд в 65 млрд грн создали для борьбы с коронавирусом. На борьбу с болезнью потратили около 30 млрд грн. 35 млрд направили на "Большое строительство".