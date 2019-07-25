Больше всего нас удивили мажоритарщики во Львовской области - Разумков

"Но и на Донбассе мы показали достройний результат", - руководитель "Слуги народа". ФОТО: Facebook Дмитрий Разумков

Больше всего результат мажоритарных кандидатов удивил партию "Слуга народа" на Львовщине, ведь там усиленно работал "Голос" Святослава Вакарчука и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом руководитель партии Дмитрий Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Больше всего удивили, пожалуй, те, кто выиграл во Львовской области. Им было, пожалуй, труднее всего, потому что туда бросили большие ресурсы и" Голос ", и" Европейская солидарность ". Тем не менее, ребята молодцы. И у нас неплохой результат во Львовской области в целом ", - сказал руководитель" Слуги народа ".

В Донецкой и Луганской областях сохранилось влияние "Оппозиционного платформы - За жизнь", что не дало мажоритарщикам возможности получить "результат, на который они заслуживают", отметил Разумков.

"Но и на Донбассе мы показали достройний результат, и уверен, что он был бы лучше, если бы избирательная кампания была немного длиннее. Тогда мы бы смогли больше донести информации о себе о партии. Заметьте, что у нас стал лучшим результат на западной Украине, во Львове. мы и во время президентской кампании говорили, что нам не хватило времени о себе рассказать. Главное, что мы сохранили ту практически "зеленую" карту Украины, которая была на президентских ", - сказал он.