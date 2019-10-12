Больше, чем у Зеленского и Богдана: назвали первую зарплату главы Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в сентябре заработал 62 тыс. грн. Фото - Слово и Дело

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в сентябре заработал 62 тыс. грн.

Из указанной суммы должностной оклад - 20 тыс. 958 грн, надбавка за интенсивность труда - 20 тыс. 958 грн, премия - 20 тыс. грн, сообщили в секретариате Кабинета Министров.

На налоги у премьера списали с заработной платы 12 тыс. 073 грн. Полученная зарплата главой правительства составила 49 тыс. 842 грн.

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Таким образом, Гончарук за первый месяц работы заработал больше, чем президент Владимир Зеленский. Ему за первый месяц на посту насчитали 12727 грн. На руки Зеленский получил около 10 000 грн. А также обошел руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Он получил 39 тыс. 874 грн.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в сентябре заработал 131 728 грн. Оклад за месяц в Рябошапки составил 37 тыс. грн. Надбавка за выслугу лет - от 10 до 50% оклада.