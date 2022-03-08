Больше, чем против КНДР и Ирана: на РФ наложили самые большие санкционные ограничения в мире

Против РФ ввели самый большой санкционный пакет в истории. Фото: 24 канал

Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется самое большое количество санкций.

Это произошло всего через 10 дней после вторжения в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных по отслеживанию санкций Castellum.ai.

В результате всплеска действий, предпринятых США и европейскими союзниками начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.

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Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530.

Это больше, чем Иран, который столкнулся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за свою ядерную программу и поддержку терроризма, Сирии, столкнувшейся с 2608 санкциями, Северной Кореи (2077), Венесуэлы, Мьянмы и Кубы (651, 51 и 208 соответственно).

Лидеры Европейского Союза договорятся о поэтапном отказе от зависимости ЕС от импорта российского газа, нефти и угля на саммите на этой неделе.