Более 60% украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос

Больше всего украинцы доверяют Нацгвардии

Большинство украинцев выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт МВД со ссылкой на данные социологического исследования Центра Разумкова.

Об этом пишет Интерфакс-Украина

Согласно данным соцопроса, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) имеет самое большое доверие граждан среди органов системы МВД - 64,2% (уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года).

Высокое доверие опрошенные также выразили Национальной гвардии Украины - 64% (уровень доверия вырос на 14%) и Государственной пограничной службе - 62% (на 10% больше).

Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных (уровень доверия увеличился на 13,2% по сравнению с опросом за февраль 2019 года).

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Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 сентября 2019 года во всех областях Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки 2,3%.