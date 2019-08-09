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пятница, 09 августа 2019 12:34

"Более 200 дел готовы в Антикоррупционный суд" - Сытник и Холодницкий активизировались

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&quot;Более 200 дел готовы в Антикоррупционный суд&quot; - Сытник и Холодницкий активизировались
Руководители НАБУ и САП говорят об активизации работы. Фото: Deutsche Welle

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура активизировали работу за последние 2 месяца.

Об этом заявили директора ведомств Артем Сытник и Назар Холодницкий на пресс-конференции в пятницу.

"Наверное, вы заметили, что за последние 2 месяца действительно пошла достаточно большая активизация работы антикоррупционных бюро и прокуратуры. И одно из последних дел (детективы вручили подозрение экс-главе Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку за схему "Роттердам+". - Gazeta.ua) этому яркое подтверждение ", - сказал директор НАБУ.

Сытник отметил, что "наконец-то появилась возможность не воевать со всеми представителями старой элиты, а иметь сотрудничество".

"Примеры такой сотрудничества есть по Административному суду.

Есть определенный прогресс в отношениях со Службой безопасности Украины. Огромным табу было сотрудничество СБУ с НАБУ. Сейчас есть сотрудничество по многим направлениям. В том числе очень интересные материалы, в частности относительно чиновников. А этого не было вообще с момента создания бюро. Если и передавались какие-то дела, то по районных судей. Сейчас есть интересные наработки, в ближайшее время о них услышите", - заявил он.

По словам директора НАБУ, Антикоррупционный суд должен заработать с 5 сентября.

"208 производств по всей Украине уже ждут. До конца августа мы планируем предварительно еще с десяток дел направить в суд. Поэтому в Антикоррупционного суда будет работы достаточно. Мы, как никто, ожидаем запуска суда и вынесения приговоров. Мы не хотим пиара", - сказал Холодницкий.

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В конце мая президент Владимир Зеленский встретился с директором НАБУ и САП. Глава государства дал антикоррупционерам 3 месяца для демонстрации работы ведомств.

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Дата
09
августа

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