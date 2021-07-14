Бойко и четырех его коллег вызвали на допрос

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко по делу так называемых Харьковских соглашений. В общем вызвали пятерых нардепов, в частности еще двух однопартийцев Бойко. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, пишет "РБК-Украина".

На допрос вызвали:

Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,

Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,

Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,

Игоря Палицу - "За будущее",

Дмитрия Шпенова - внефракционный.

"Указанных граждан вызвали на допрос по так называемому делу Харьковских соглашений. Как действующих народных депутатов Украины, их вызвали через Аппарат ВРУ", - сообщил спикер СБУ.

11 марта СНБО приказал СБУ обыскать Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО. Целью была проверка на предмет государственной измены ратификации 236 народными депутатами Харьковских соглашений.

21 апреля 2010-го бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет. 27 апреля во время рассмотрения в Верховной Раде ратификации этого соглашения тогдашнего спикера Владимира Литвина забросали яйцами.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность поддержки парламентом денонсации Харьковских соглашений о пребывании российского флота в Крыму. Он считает, что законопроект абсолютно спокойно можно рассмотреть в стенах Верховной Рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым.