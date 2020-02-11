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вторник, 11 февраля 2020 17:05

Богдану не удалось реализовать себя в роли серого кардинала

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Богдану не удалось реализовать себя в роли серого кардинала
Почему Богдан уходит в отставку

Зеленский перестал нуждаться в проводнике в мир большой политики. Об этом свидетельствует отставка главы Офиса президента Андрея Богдана, объясняет политолог Олег Саакян.

"Богдан играл роль того, кто знал систему изнутри и мог обеспечить переходный этап для команды Зеленского - находил кадры из старой системы, знал, как система устроена, чтобы не наступать на мины. Очевидно, в такой переходной фигуре больше нет необходимости и команда Зеленского уже понимает собственную способность к политике ", - говорит эксперт.

Говорит, отставка Богдана - осознание прямого конфликта с Коломойским.

"Часто Богдана называли человеком Коломойского. Но он был самодостаточной фигурой, и это не изменилось. Хотя точно был приближен и к старым политическим элитам, и к олигарху".

Называет и другие причины.

"Богдан, кроме решения проблем, начал их генерировать. Никуда не делась его публичная токсичность - подпадает под люстрацию, его не воспринимают журналисты. Это и серьезный конфликт с Кличко, который пришлось решать в том числе и Ермаку. Эти вещи вызвали возмущение у активной части общества и не шли Зеленскому на пользу.
Была конкуренция между двумя группами - собственно командой Зеленского и Богданом, и конфронтация внутри офиса возросла. Богдану так и не удалось реализовать себя в роли серого кардинала, который формировал бы видение Зеленского и его политику.

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Очевидно, что в поиске главы Офиса президента выбор пал на Ермака. Он приближен к Зеленскому еще по бизнесу и показал свою эффективность в решении государственных задач - организации встречи "нормандской четверки" и менее публичных задач, то есть доказал свою управленческую состоятельность.
Эта ротация почти не повлияет на риторику президента, поскольку Ермак является полностью человеком команды Зеленского и исполнителем, органично формирующим видение Зеленского наравне с другими и не ведущим собственной игры".

10 февраля Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорит, что у него нет конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Автор: Ирина Левицкая
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Дата
11
февраля

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