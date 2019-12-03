Богдана в день рождения назвали "суперменом"

3 декабря руководителю Офиса президента Андрею Богдану исполнилось 43 года.

В сети главы ОП поздравила его подруга Анастасия Сличная.

Дизайнер запостила общее с любимым фото и написала: "С Днем рождения, мой Superman", пишет "Табло ID"

В свои 43-и Богдан уже имеет 4-х дочерей от бывшей жены, с которыми его любимая Настя ладит, как старшая подружка. Однако фотографий с детьми Андрей не показывает.

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Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.