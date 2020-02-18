Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек

Фото: Facebook

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новые фотографии с отдыха на Сейшелах.

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

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А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с собой на берегу Индийского океана. Богдан держит в руках табличку с надписью "Сейшелы". Он в шортах и ​​тапках на пляже.