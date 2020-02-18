Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новые фотографии с отдыха на Сейшелах.
"Девочки тут такое дело))))
Приехал на Сейшелы а тут скукатища...
Никто не хочет прилететь в гости???
Поддержать так сказать в трудную минуту)))))
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А то совсем изгоревался я))) безвластие.
p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с собой на берегу Индийского океана. Богдан держит в руках табличку с надписью "Сейшелы". Он в шортах и тапках на пляже.
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