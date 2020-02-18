 
Ексклюзивы
1/5
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Просмотров: 747
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 828
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1035
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
6 Просмотров: 5553
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2457
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 954
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1422
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2277
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5391
Фото
Все фото
4
3
3
3
11
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Вакарчук с голым торсом и &quot;слуги&quot; без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Вакарчук с голым торсом и "слуги" без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Видео
Все видео
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
"Вывалили кучу фактов, а вышла манипуляция" - что не так с расследованием "Схем" о Зеленском в Омане
"Вывалили кучу фактов, а вышла манипуляция" - что не так с расследованием "Схем" о Зеленском в Омане
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 828
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 954
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 990
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 198
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 20:38

Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
4

  Комментировать

Богдан поделился новыми фото
Фото: Facebook
Богдан поделился новыми фото
Богдан поделился новыми фото
Богдан поделился новыми фото

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новые фотографии с отдыха на Сейшелах.

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Богдана уволили. Кто будет руководить Офисом президента

А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с собой на берегу Индийского океана. Богдан держит в руках табличку с надписью "Сейшелы". Он в шортах и ​​тапках на пляже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 36585
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 31545
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 20043
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
12
 Просмотров: 18900
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 17803
Политика
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
 Просмотров: 747
Конкурс для судей Верховного суда признали неконституционным
Конкурс для судей Верховного суда признали неконституционным Просмотров: 189
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского 4 Просмотров: 1971
Южанина поддержала протест ФЛП
Южанина поддержала протест ФЛП Просмотров: 558
Россия нарушает договоренности – этот вопрос станет на Совбезе ООН
Россия нарушает договоренности – этот вопрос станет на Совбезе ООН Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 15067
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua