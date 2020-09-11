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пятница, 11 сентября 2020 15:58

Богдан вернулся в Украину и получил повестку на допрос

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Богдан вернулся в Украину и получил повестку на допрос
Президент испугался, написал Богдан. Фото: opentv.media

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан вернулся в Украину и сразу же получил повестку на допрос. Об этом он сообщил в Facebook.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят) получил повестку на допрос в ГБР.

Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим.

И смотрите мое интервью, там сразу понятно, почему так перепугался президент", - написал он и опубликовал повестку.

Богдана вызывают на допрос на 14 сентября на 11:00 в Управление по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими.

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В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил о якобы договоре руководителя Офиса президента Андрея Ермака с россиянами. После интервью выехал из Украины.

Государственное бюро расследований вызвало его на допрос в качестве свидетеля.

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