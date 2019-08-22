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четверг, 22 августа 2019 10:27

Богдан судится с журналистами "Схем"

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Богдан судится с журналистами &quot;Схем&quot;
Никаких деталей - какой именно сюжет "Схем" нарушил честь и достоинство Богдана - не указано. ФОТО: "РБК-Украина"

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне".

Иск поступил в суд 20 августа, говорится на Едином портале судебной власти.

Богдан судится с тремя журналистами "Схем" - Валерией Егошиной, Максимом Савчуком и Натальей Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", то есть общественным вещателем.

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Впрочем, никаких деталей, какой именно сюжет "Схем" нарушил честь и достоинство Богдана, не указано.

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

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1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам.

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Дата
22
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