Богдан судится с журналистами "Схем"

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне".
Иск поступил в суд 20 августа, говорится на Едином портале судебной власти.
Богдан судится с тремя журналистами "Схем" - Валерией Егошиной, Максимом Савчуком и Натальей Седлецкой, а также "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", то есть общественным вещателем.
Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Впрочем, никаких деталей, какой именно сюжет "Схем" нарушил честь и достоинство Богдана, не указано.
Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.
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1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам.
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