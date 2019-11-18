Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"

Днем 15 ноября глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк собрали около 20 иностранных и украинских журналистов на встречу в формате off the record. Это не первая такая встреча Богдана с журналистами, предыдущая состоялась 24 октября. И тогда, и 15 ноября глава ОП объяснял свою позицию по ключевым политическим темам: работе парламента и Кабмина, переговорам с Россией, разведению войск. Оба раза Богдан был эмоционален, матерился, и на последней встрече его даже попросили выбирать слова.

Об этом пишет theБабель, ссылаясь на экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова и три независимых друг от друга источника.

Если коротко, Богдан недоволен работой Рады и Кабмина и не знает, как убедить Запад, что власть и олигарх Игорь Коломойский — это не одно и то же.

Богдан считает, что Международному валютному фонду больше нечего требовать от Украины — депутаты выполнили главные требования, приняв в первом чтении закон о продаже сельхозземель и вернув уголовную ответственность за незаконное обогащение. Теперь МВФ хочет знать, насколько близок к власти олигарх Игорь Коломойский. Убедить иностранных партнеров, что он ведет свою игру, команде президента сложно.

Есть дискуссия с МВФ о судьбе главы правления Райффайзен Банка Аваль Алексея Писарука. Его подозревают в том, что на должности первого замглавы Нацбанка он участвовал в разворовывании стабилизационного кредита НБУ. Богдан убеждает, что Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается этим делом, — независимый орган, и расследование ведется беспристрастно.

Считает, что премьер-министр Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно. Из-за этого с ним постоянно приходится спорить.

Говорит, что из главы СБУ Ивана Баканова такой же силовик, как из самого Богдана. Из-за этого между ними есть разногласия.

С назначением главы Киевской городской государственной администрации власть не спешит, потому что "не уверена в персоналиях". На вопросы, чем не устраивает кандидатура нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко и когда будет назначение, по сути чиновник не ответил.

Считает, что цель митингов "Национального корпуса" Андрея Билецкого против разведения войск и продажи земли — занять электоральную нишу "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Сам Билецкий таким образом хочет стать главным оппонентом президента Зеленского.

Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа". Считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь". Повторил тезис из своего интервью "ВВС-Украина" о том, что во фракции есть "психически больные люди". Досрочные парламентские выборы считает маловероятными, но "будем смотреть".

Встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и нардепом фракции "Оппозиционная платформа — За життя" Сергеем Левочкиным по поводу некоторых голосований в парламенте.

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко просила назначить ее людей на некоторые должности.