Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото

В сети рассказали об инциденте между Богданом и Вакарчуком. Фото: ВВС

Главный редактор LB.ua Соня Кошкина рассказала об инциденте, который произошел между главой офиса президента Андреем Богданом и нардепом Святославом Вакарчуком на ужине в рамках форума YES-2019.

Как отмечается, Вакарчук вошел в зал быстрым шагом, не хотел общаться с журналистами. После этого прибыли президент Владимир Зеленский и Богдан, пишет Кошкина в Telegram-канале.

"Хочу поздороваться с главой фракции, - говорит Богдан, направляясь в какой-то момент к столику Вакарчука.

Формально, руководитель фракции "Голос" - Сергей Рахманин, не Слава, но в данной ситуации это не главное.

Вакарчук сдержан. Мягко говоря)

Рукопожатие красноречивее слов", - говорится в посте журналистки.

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Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан пошутил о своем визите в Сен-Тропе на свадьбу Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции, и юристки Анны Огренчук. Богдан опубликовал фотографию, где он изображен в наручниках и его якобы задерживает французский жандарм с пистолетом в руке.