Богдан не исключает возможности стать премьером

Богдан рассказал о работе в Офисе президента. Фото: 1 + 1

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил о возможности возглавить в будущем Кабинет министров.

"Пока нет, но кто знает", - ответил он на вопрос журналистов "1+1" об амбициях возглавить правительство.

Интервью у Богдана брали в кабинете второго президента Леонида Кучмы.

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"Вы знаете, что это кабинет, где Леонид Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу. Диван. Под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на 4-й этаж . А этот кабинет остался для председателя АП. И здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", - рассказал Богдан.

Рассказал, что зарплата руководителя Офиса президента составляет около 24 тыс. грн, но он ее еще не получил.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан может поменяться должностью с первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.