Богдан не исключает возможности стать премьером

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
7 Просмотров: 20610
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 801
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3501
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6633
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 387
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1323
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2700
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3879
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
4
7
10
3
1
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Ляшко привел в Раду собаку
Ляшко привел в Раду собаку
&quot;Слуга народа&quot; скрывает списки депутатов
"Слуга народа" скрывает списки депутатов
Видео
Все видео
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Саакашвили поделился радостной новостью
Саакашвили поделился радостной новостью
Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ
Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ
Левочкин поехал на суд к "другу" Фирташу
Левочкин поехал на суд к "другу" Фирташу
Гриценко с Вакарчуком поцапались в прямом эфире
Гриценко с Вакарчуком поцапались в прямом эфире
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 117
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1017
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1989
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2880
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 10:28

Богдан не исключает возможности стать премьером

  Комментировать
Богдан не исключает возможности стать премьером
Богдан рассказал о работе в Офисе президента. Фото: 1 + 1

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил о возможности возглавить в будущем Кабинет министров.

"Пока нет, но кто знает", - ответил он на вопрос журналистов "1+1" об амбициях возглавить правительство.

Интервью у Богдана брали в кабинете второго президента Леонида Кучмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ

"Вы знаете, что это кабинет, где Леонид Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу. Диван. Под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на 4-й этаж . А этот кабинет остался для председателя АП. И здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", - рассказал Богдан.

Рассказал, что зарплата руководителя Офиса президента составляет около 24 тыс. грн, но он ее еще не получил.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан может поменяться должностью с первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Богдан не исключает возможности стать премьером». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 28290
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 25668
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 7 Просмотров: 20610
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 13644
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 13316
Политика
Ляшко в ПАСЕ сделал то, что должен был сделать Зеленский - эксперт
Ляшко в ПАСЕ сделал то, что должен был сделать Зеленский - эксперт Просмотров: 63
Иво Бобул идет в Раду
Иво Бобул идет в Раду Просмотров: 72
Фермер опозорил партию "Голос"
Фермер опозорил партию "Голос" Просмотров: 3343
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 13644
"Слуга народа" против выхода украинской делегации из ПАСЕ
"Слуга народа" против выхода украинской делегации из ПАСЕ 4 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
16
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
14
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
7
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Голосов: 4782
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua