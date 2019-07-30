Богдан назвал препятствие для проведения местных выборов

"Местные перевыборы невозможны без принятия соответствующего закона", - председатель ОП. ФОТО: Facebook Андрей Богдан

Председатель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что для проведения внеочередных местных выборов нужно принять "соответствующий закон".

"Местные перевыборы ... Вы должны понять, что местные перевыборы невозможны без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна", - сказал он.

Проблемой Богдан также назвал незавершенную реформу местного самоуправления.

"Часть выборов в ОТГ состоялась, а часть нет. Было бы законодательство было бы логично закончить формирование ОТГ, а затем осуществить перевыборы уже в новой реальности. В новом существующем местном самоуправлении. Или примут такое решение, это диалог с депутатами", - заявил он .

Для запуска внеочередных выборов Верховная Рада должна прекратить деятельность местных рад. Согласно закону "О местном самоуправлении", существует три основания для досрочного прекращения полномочий, если местная рада приняла решение с нарушением Конституции или других законов, если не проводила сессии в установленные сроки; третья - регулируется законами "О военно-гражданские администрации", "О правовом режиме военного положения".

Очередные местные выборы должны состояться в Украине в октябре 2020 года.

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента Украины не исключают возможности вслед за досрочными выборами в Верховную Раду Украины провести досрочные выборы уже в органы местного самоуправления.