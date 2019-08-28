Богатыреву арестовали – экс-соратники готовят залог

Автор: Радіо Свобода Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 годы

Экс-министру здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей.

Соответствующее решение объявила судья Печерского райсуда Киева.

"Применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Одновременно определить меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен", - говорится в решении суда.

На суде присутствовали сыновья Богатыревой и бывшая министр юстиции Елена Лукаш. Последняя заявила, что залог внесет экс-"регионал" и нынешний народный депутат Вадим Новинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители "пятой колонны" готовы к реваншу

Экс-министра здравоохранения времен президента-беглеца Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев" 27 августа. Ее подозревают в хищении бюджетных средств более чем на 6,6 млн грн при закупке медицинского оборудования и лекарств в 2012-м. В октябре 2014-го ГПУ объявила Богатыреву в розыск. В 2015-м Печерский райсуд заочно ее арестовал. 20 августа 2019-го Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Богатыревой из-за завершения срока расследования. В ГПУ заявили о подготовке апелляции.