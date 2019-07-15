Боевой офицер и хороший бюрократ: кого Притула рекомендовал "Голосу"

Притула розповів, кого рекомендував до "Голосу"

Телеведущий Сергей Притула рекомендовал партии взять в свой список боевого офицера Романа Костенко. Также включить по мажоритарному округу "хорошего бюрократа" Максима Черкашина.

"Рома - это был человек, которого я попросил обязательно включить в проходной список. Потому что я понимал, насколько полезным он будет и своим присутствием в списке, и своим присутствием в парламентской фракции, и работой в комитете, я думаю, что он пойдет в оборонку ", - сказал Притула в интервью "Украинской правде", добавляя, что дружит с Костенко 3,5 года.

Черкашина, которого просил включить по мажоритарке, шоумен описал как "очень системного человека" и "бюрократа" в хорошем смысле слова.

Также Притула отметил, что были люди, которых он "не рекомендовал брать", впрочем их фамилии называть отказался.

"Причем были даже такие люди, которые проходили ...", - добавил он.

Отметим, Притула идет в Верховную Раду под 30 номером партии Вакарчука. Телеведущий находится в непроходной части списка партии (отталкиваясь от опроса группы "Рейтинг" 6-10 июля, можно сказать, что "Голос" заведет 19 депутатов).

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3,4% избирателей готовы голосовать за партию "Голос" на предстоящих выборах.