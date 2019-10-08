Боевики не сядут рядом с депутатами Верховной Рады – Пристайко

Украина не соглашается на полную амнистию для боевиков. Фото: УНИАН

Боевики так называемых ЛНР и ДНР не смогут участвовать в выборах в украинский парламент.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Хотим объяснить украинскому народу, что его безопасность - это приоритет для нас. Что суверенитет и территориальная целостность государства - это приоритет. Возвращение нашей земли, включая Крым, - это приоритет. Это "красные линии", которые мы хотим донести. И что люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе. По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада якобы должна закрепить этот "статус" на постоянной основе.