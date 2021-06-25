Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото

Фото: Соломия Бобровская

Нардеп Соломия Бобровская стала резервистом полка Сил Специальных Операций. Министр здравоохранения Виктор Ляшко пробовал овощной суп для школьников. А председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в Нью-Йорке ходил в ресторан с особыми людьми.

Кто из украинских политиков болел за сборную Украины по футболу и как проводили последнюю неделю июня – в материале Gazeta.ua.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Страсбурге, Франция, праздновал выход сборной Украины по футболу в плей-офф Евро. Проехался на велосипеде у представительства Российской Федерации в городе. "Думаю у них там траур! А у нас праздник", написал Гончаренко. На видео позировал в футболке сборной.

Шоумен и волонтер Сергей Притула 22 июня праздновал день рождения – поделился фото на украинском военном корабле рядом с оружием. Накануне с печальным лицом смотрел футбольный матч сборной Украины с Австрией, который украинцы проиграли.

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Нардеп Соломия Бобровская, которая с девятью другими депутатами объявила о создании во фракции "Голос" объединения "Справедливость" и требует отставки председателя партии Киры Рудик, подписала контракт на службу в резерве 8 полка специального назначения Сил Специальных Операций. Показала фото, как в форме зачитывает присягу с оружием в руках. "Государственник должен быть рядом своего войска", пишет депутат.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили начал неделю с семейного обеда в Нью-Йорке, США. Выложил фотографию с двумя сыновьями Эдуардом и Николозом и матерью Гиули Аласанией. На столе ресторана имели несколько бокалов вина, воду. В подарочных пакетах позади принесли книги.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30" попробовал обед, который будут предлагать детям в реформированном школьном меню. Обсудили, какие блюда туда будут входить и как их будут готовить. Глава Минздрава показал на фото тарелку овощного супа, свежие помидоры, огурцы, горошек, несколько видов сыра.

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Екснардеп Олег Ляшко на этой неделе праздновал день рождения матери и день отца. С мамой – поднимал бокал вина, показал на фото. В день отца выложил видео, где ходит его маленький сын.

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко с супругой Мариной в четверг, 24 июня, посетил "Книжный Арсенал" в Киеве. Несколько книг подписал для армии, рассказал журналист и писатель Сергей Демчук. Сам нардеп выложил несколько фотографий, как общается с издателями и рассматривает книги.

Ведущей российского телеканала "Дождь", которая пригласила в эфир народного депутата Украины Алексея Гончаренко, не понравился надпись "Putin is a killer" на его футболке. Она заявила об "агитации" и требовала не показывать надпись. Когда украинский нардеп снова показал футболку и прочитал надпись, российская ведущая начала крутиться, отвлекать взгляд и нервничать.