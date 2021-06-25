 
Ексклюзивы
1/5
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 36
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 2359
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 405
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 333
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 585
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 720
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 423
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 378
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1035
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Фото
Все фото
9
5
3
8
3
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на &quot;Арсенале&quot;
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
&quot;Порошенко зарабатывал на смерти военных&quot; - самое интересное из интервью Зеленского
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Видео
Все видео
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 234
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 387
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 855
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 459
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 09:30

Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
9

  Комментировать

Соломия Бобровская подписала контракт на службу в резерве 8 полка специального назначения Сил Специальных Операций
Фото: Соломия Бобровская
Олег Ляшко на этой неделе праздновал день рождения матери
Сергей Притула 22 июня праздновал день рождения
Притула с печальным лицом следил за футбольным матчем сборной Украины с Австрией
Несколько книг в "Арсенале" Петр Порошенко подписал для армии

Нардеп Соломия Бобровская стала резервистом полка Сил Специальных Операций. Министр здравоохранения Виктор Ляшко пробовал овощной суп для школьников. А председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в Нью-Йорке ходил в ресторан с особыми людьми.

Кто из украинских политиков болел за сборную Украины по футболу и как проводили последнюю неделю июня – в материале Gazeta.ua.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Страсбурге, Франция, праздновал выход сборной Украины по футболу в плей-офф Евро. Проехался на велосипеде у представительства Российской Федерации в городе. "Думаю у них там траур! А у нас праздник", написал Гончаренко. На видео позировал в футболке сборной.

Шоумен и волонтер Сергей Притула 22 июня праздновал день рождения – поделился фото на украинском военном корабле рядом с оружием. Накануне с печальным лицом смотрел футбольный матч сборной Украины с Австрией, который украинцы проиграли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости

Нардеп Соломия Бобровская, которая с девятью другими депутатами объявила о создании во фракции "Голос" объединения "Справедливость" и требует отставки председателя партии Киры Рудик, подписала контракт на службу в резерве 8 полка специального назначения Сил Специальных Операций. Показала фото, как в форме зачитывает присягу с оружием в руках. "Государственник должен быть рядом своего войска", пишет депутат.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили начал неделю с семейного обеда в Нью-Йорке, США. Выложил фотографию с двумя сыновьями Эдуардом и Николозом и матерью Гиули Аласанией. На столе ресторана имели несколько бокалов вина, воду. В подарочных пакетах позади принесли книги.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30" попробовал обед, который будут предлагать детям в реформированном школьном меню. Обсудили, какие блюда туда будут входить и как их будут готовить. Глава Минздрава показал на фото тарелку овощного супа, свежие помидоры, огурцы, горошек, несколько видов сыра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой

Екснардеп Олег Ляшко на этой неделе праздновал день рождения матери и день отца. С мамой – поднимал бокал вина, показал на фото. В день отца выложил видео, где ходит его маленький сын.

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко с супругой Мариной в четверг, 24 июня, посетил "Книжный Арсенал" в Киеве. Несколько книг подписал для армии, рассказал журналист и писатель Сергей Демчук. Сам нардеп выложил несколько фотографий, как общается с издателями и рассматривает книги.

Ведущей российского телеканала "Дождь", которая пригласила в эфир народного депутата Украины Алексея Гончаренко, не понравился надпись "Putin is a killer" на его футболке. Она заявила об "агитации" и требовала не показывать надпись. Когда украинский нардеп снова показал футболку и прочитал надпись, российская ведущая начала крутиться, отвлекать взгляд и нервничать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 10098
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 8856
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 7902
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 5769
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3393
Политика
Блинкен и Макрон обсудили российско-украинские отношения
Блинкен и Макрон обсудили российско-украинские отношения Просмотров: 108
Генпрокурор Венедиктова выступила против "стены в Донбассе"
Генпрокурор Венедиктова выступила против "стены в Донбассе" Просмотров: 279
Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин - СМИ
Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин - СМИ Просмотров: 585
Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции
Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции Просмотров: 108
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным Просмотров: 225
Больше всего комментируют
25
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 7456
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть