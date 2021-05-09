Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом

В феврале деятельность трех телеканалов, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, заблокировали. Фото: "Радіо Свобода"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал прецедентом решение сервиса YouTube заблокировать для украинских пользователей прокремлевские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

"Меня радует, что YouTube таки заблокировал эти каналы.

И это прецедент, потому что мы обращались к YouTube, мы не знали, заблокируют, или не заблокируют. Но, по крайней мере, мы доказывали в двух письмах факты и причины, почему это должно было бы произойти.

Это также свидетельство того, что риски, связанные с информационной войной, осознаются в цивилизованном мире", - цитирует министра "Радіо Свобода"

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YouTube заблокировал телеканалы 24 апреля.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил два штрафа и предупреждения телеканалу "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева. Телеканал транслировал в прошлом году пособника российских оккупантов, экс-"регионала" Родиона Мирошника. Тот делал антигосударственные заявления.