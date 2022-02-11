Блокада Черного моря станет предметом переговоров НАТО с Румынией

Столтенберг в Румынии поднимет вопрос морской блокады РФ. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднимет во время визита в Румынию вопрос российской блокады под видом якобы учений в Черном и Азовском морях.

Украина накануне оповестила о блокаде генерального секретаря ООН, Европейский Союз и руководство дружественных государств, начав также двусторонние консультации с черноморскими странами для выработки совместных действий, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 11 февраля, передает Gazeta.ua.

"Сегодня генсек НАТО находится в Румынии. По нашей инициативе вопрос блокирования морей станет предметом переговоров. Мы будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу. Черное море и его безопасность касаются каждого из нас. Здесь ответа одной Украины недостаточно и мы подключили партнеров, чтобы подготовить скоординированные действия", - сказал Кулеба.

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По новой информации РФ изменила координаты учений, добавил он.

"Ситуация динамичная, мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию действий России", - отметил Кулеба.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря якобы под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ планировала перекрыть возможность выхода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. МИД Украины выразил решительный протест России из-за "морской блокады". Там заявили, что эта беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.