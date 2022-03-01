Блинкен пообещал Украине дать больше оружия, а России ввести новые санкции

Блинкен пообещал больше оружия. Фото: Корреспондент

Дмитрий Кулеба попросил у США больше санкций и оружия для борьбы с российскими оккупантами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал предоставить, сообщил министр иностранных дел Украины.

"Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке со стороны США", - отметил Кулеба.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что наше государство стремится к миру. Однако пока на нас нападает Россия, нужно вводить больше санкций. Украине тоже нужно оружие.

"Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", – резюмировал Кулеба.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.