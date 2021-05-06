Блинкен почтил погибших украинских воинов и встретился с Епифанием

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен пришел к Мемориальной стене возле Михайловского собора и почтил погибших от российской агрессии украинских воинов. Блинкена сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также Госсекретарь США встретился с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и посетил Михайловский Златоверхий монастырь.

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"Я счастлив вновь вернуться в Украину. Я тут по простой причине – представляю президента Байдена.

Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией", - заявил Блинкен на встрече с Кулебой, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - заявил Кулеба.

Также в четверг госсекретарь США встретился с народными депутатами Украины.

В апреле президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Байден заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Они обсудили реформы и борьбу с коррупцией.