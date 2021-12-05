Блинкен и Лавров устроили спор из-за Украины

Между Блинкеном и Лавровым произошел словесный конлфикт из-за Украины. Фото: ua.news

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили спор из-за Украины на полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Инцидент произошел еще до начала их двусторонней встречи, во время неформального ужина. Об этом сообщает Bloomberg.

Конфликт Блинкена и Лаврова произошел на глазах десятков иностранных коллег. Известно, что российский министр взял слово и заявил, что ОБСЕ якобы должно согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственный переворот". Он также обвинил Евросоюз и НАТО в "подавлении инакомыслия", имея в виду санкции против России.

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В свою очередь, Блинкен напомнил, что во время Майдана лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу силы стреляли по мирным протестующим в Киеве, убив более 100 человек, еще до того, как он бежал в Россию. Блинкен также сказал своему российскому коллеге, что НАТО – это оборонный союз.

Как подчеркивают СМИ, именно на это остро отреагировала впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвергшая заявления о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен поставили Лаврова "на место".

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг "красные линии" Москвы в отношении НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не намерен совершать агрессивные действия в отношении России.