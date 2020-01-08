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среда, 08 января 2020 11:47

Благодаря санкциям США, газовое соглашение заключили на выгодных для Украины условиях – Пристайко

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Благодаря санкциям США, газовое соглашение заключили на выгодных для Украины условиях – Пристайко
Пристайко считает, что санкции США помогли Украине заключить более выгодное транзитное соглашение. Фото: bild.de

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что заключить контракт с Россией на транзит газа на более выгодных условиях помогли американские санкции.

Вадим Пристайко рассказал в интервью немецкому изданию Bild, что Украине удалось достичь транзитных договоренностей с Россией благодаря санкциям США против трубопровода "Северный поток-2".

"Это очень чувствительный вопрос, поскольку мы, с одной стороны, уважаем то, что Германия делает для нас, и не были в восторге от того, что проект в Германии может попасть под санкции. С другой стороны, мы всегда говорили, что это плохой проект для Германии, ЕС и Украины ", – рассказал глава МИД, имея в виду проект трубопровода "Северный поток-2".

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По словам Пристайко, после введения санкций против "Северного потока-2", Украина смогла заключить соглашение о транзите на более выгодных условиях по сравнению с теми, на которых настаивала РФ. В частности, российская сторона настаивала на контракте сроком на год "на чрезвычайно плохих условиях".

По словам Пристайко, Украина не доверяет РФ, поскольку та продолжает агрессию на Донбассе, несмотря на договоренности нормандского саммита.

НВ
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