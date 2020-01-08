Благодаря санкциям США, газовое соглашение заключили на выгодных для Украины условиях – Пристайко

Пристайко считает, что санкции США помогли Украине заключить более выгодное транзитное соглашение. Фото: bild.de

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что заключить контракт с Россией на транзит газа на более выгодных условиях помогли американские санкции.

Вадим Пристайко рассказал в интервью немецкому изданию Bild, что Украине удалось достичь транзитных договоренностей с Россией благодаря санкциям США против трубопровода "Северный поток-2".

"Это очень чувствительный вопрос, поскольку мы, с одной стороны, уважаем то, что Германия делает для нас, и не были в восторге от того, что проект в Германии может попасть под санкции. С другой стороны, мы всегда говорили, что это плохой проект для Германии, ЕС и Украины ", – рассказал глава МИД, имея в виду проект трубопровода "Северный поток-2".

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По словам Пристайко, после введения санкций против "Северного потока-2", Украина смогла заключить соглашение о транзите на более выгодных условиях по сравнению с теми, на которых настаивала РФ. В частности, российская сторона настаивала на контракте сроком на год "на чрезвычайно плохих условиях".

По словам Пристайко, Украина не доверяет РФ, поскольку та продолжает агрессию на Донбассе, несмотря на договоренности нормандского саммита.