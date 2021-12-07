Бизнес-партнеру Ермака дали кресло замминистра

Когда Шарапов получил должность в Укрспецэкспорте, Ермака назначили в наблюдательный совет Укроборонпрома.

Кабинет министров назначил первым заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности Дениса Шарапова, который был бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет LB.ua.

Распоряжение премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 6 декабря.

Шарапов ранее являлся заместителем генерального директора Укрспецэкспорта. Он – сын бывшего руководителя Укроборонсервиса Александра Шарапова, которому в прошлом предоставлял юридические услуги Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского

Ермак и Денис Шарапов были бизнес-партнерами в компании "Медийная группа европейского партнерства", в 2018 году они вышли из состава ее учредителей.

В октябре 2019 года почти одновременно Шарапов получил должность заместителя гендиректора Укрспецэкспорта, а Ермака назначили в наблюдательный совет Укроборонпрома.

Через несколько месяцев Ермак возглавил ОП. Теперь Денис Шарапов будет замминистра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского не назначать на государственные должности "армейских друзей и кумовьев", за два с половиной года высокие должности получили около трех десятков человек, связанных либо с семьей самого Зеленского, либо со студией "Квартал 95".