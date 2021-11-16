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вторник, 16 ноября 2021 11:40

"Лифт" Зеленского оказался продвижением во власть "своих" – расследование

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Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского не назначать на государственные должности "армейских друзей и кумовьев", за два с половиной года его президентства высокие должности получили около трех десятков человек, связанных либо с семьей самого Зеленского, либо со студией "Квартал 95".

Об этом рассказали журналисты Bihus.info.

Более того, карьеры этих лиц в государственном секторе быстро развиваются.

Например, после победы Зеленского на выборах, заместителем руководителя проектного офиса Укрзализныци стал Александр Виглиано, до этого работавший архитектором и, по информации журналистов, никак не связанный с железной дорогой.

Журналисты выяснили, что супруга Виглиано – Людмила – по меньшей мере с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95". Также в начале 2019-го делала пожертвования на счета кандидата Зеленского – задонатила 700 тыс. грн на предвыборную кампанию.

  Супруга Виглиано на выборах передавала на кампанию Зеленского 700 тыс. грн.
Супруга Виглиано на выборах передавала на кампанию Зеленского 700 тыс. грн.

В этом году Виглиано получал в среднем от Укрзализныци более 200 тыс. грн заработной платы в месяц.

По меньшей мере, двух "своих" людей Зеленский назначил в Антимонопольный комитет.

В сентябре 2019 года сюда на должность государственного уполномоченного назначили Ирину Копайгору. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – также преподаватель – раньше преподавал Зеленскому.

 

Тогда же в сентябре в АМКУ пришла Ольга Пищанская, ранее работавшая в крупных частных компаниях. Сотрудничала Пищанская, например, и с бизнесом олигарха Рината Ахметова.

  Ольга Пищанская возглавляет АМКУ с июля 2020 года.
Ольга Пищанская возглавляет АМКУ с июля 2020 года.

Сестра Ольги Пищанской Светлана – руководитель компании, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Светлана Пищанская также была среди доноров предвыборной кампании Зеленского, задонатив тогда 300 тыс. грн.

Карьера Ольги Пищанской в АМКУ быстро развивалась и сейчас женщина уже возглавляет орган. По словам редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова, ныне орган "подыгрывает" олигархическому бизнесу, накладывая на виновные компании мизерные штрафы.

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Карьеру в СБУ сумела построить Анна Кучук. Ее муж Дмитрий передал кандидату Зеленскому 368 тыс. грн пожертвования. Деньги семья, по словам Анны, собирала на новое жилье, но решила "инвестировать в перемены в стране". Женщина работала операционисткой в банке "Глобус", где тогда открыли счета Зеленского, а в дальнейшем - партии "Слуга народа".

В конце 2019-го Кучук попала на работу в СБУ – на должность заместителя начальника Центрального управления, сейчас возглавляет Аппарат главы СБУ.

В силовых органах удалось продвинуться на карьерной лестнице и Александру Пашкову. С начала 2000-х он работал на рядовом посту в Главном управлении разведки Министерства обороны. Жена Пашкова – Оксана – работает главным бухгалтером "Квартала 95".

После победы Зеленского Пашкова сначала назначили на должность исполняющего обязанности руководителя, а в дальнейшем – руководителя Департамента стратегической разведки. По словам главного редактора издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, Пашков "перепрыгнул" сразу несколько ступеней для получения этой должности и его карьерный рост ничем, кроме важной в "Квартале 95" должностью жены объяснить невозможно.

Многие связанные с президентской семьей и бизнесом через "Квартал 95", "Лигу Смеха" или КВН люди в 2019-м стали народными депутатами от "Слуги народа".

Интересно, что представители этой группы нардепов, по данным исследований аналитиков, являются "самыми молчаливыми" нардепами в плане выступлений в парламенте. Они также охотнее всего в Верховной Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского и меньше всего голосуют "против линии партии".

За годы работы в парламенте бывшие "кварталовцы" и шоумены серьезно улучшили свое материальное состояние. Так, например, семья "кварталовца" Александра Кабанова, на старте каденции арендовавшего жилье в Киеве, сейчас приобрела новую квартиру на Оболонской набережной.

Сам Кабанов после попадания в Раду приобрел себе новый автомобиль "Ягуар", который выбирал прямо посреди парламентского заседания.

В мае 2019 команда президента Зеленского объявляла проект LIFT. Называли его социальным – помочь новым людям прийти на должности и претворить в жизнь свежие идеи в управлении государством.

Будучи кандидатом в президенты Зеленский заявлял журналистам: "Не беспокойтесь. Кумовства у нас не будет".

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