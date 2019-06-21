Билецкий встал на защиту Таруты: он много сделал для освобождения Мариуполя

Командир полка "Азов" Андрей Белецкий говорит,что Тарута предоставил реальную помощь во время проведения военной операции в Мариуполе. Фото: molbuk.ua

Сергей Тарута помогал освобождать Мариуполь и приложил много сил для сохранения целостности Украины. Такое заявление сделал Андрей Билецкий, командир полка "Азов" и народный депутат Украины на YouTube-канале.

"Скандал пытаются раскрутить искусственно. Нет людей, которые не могут оговориться. Я не сторонник многих политических взглядов Таруты. Но я помню, что наши чиновники даже не думали соваться в Донецкую область в июне-июле 2014 года, когда Тарута все это время находился там. Более того, в Мариуполе оставалась его семья - дочери, жена, мать. Тарута находился в городе и, будучи гражданским человеком, делал все, чтобы Донбасс остался украинским", - подчеркнул Билецкий.

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Политик отметил, что Тарута предоставил реальную помощь во время проведения военной операции.

"Тарута причастен к защите Донецкой области не постами в Facebook. Мне обидно смотреть как травят человека. Если кому-то интересно поискать измену, пусть поищут ее в Укроборонпроме, а не в оговорке человека, который имеет прямое отношение к украинской борьбе за Мариуполь", - добавил лидер Национального корпуса.

Народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе Донецкой области оговорился и назвал украинских военных, которые защищают Донбасс, боевиками. "Ребята наши отдавали жизнь за свободу Мариуполя, за свободу Украины. До конца еще не оценен тот факт, что сделали боевики, жители Мариуполя - свобода Украины и разрушения порядка Новороссии", - сказал Тарута.