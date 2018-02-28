"Безвиз" в безопасности - президент дал обещание

Петр Порошенко пообещал не допустить приостановление безвиза. Фото: bbc.com

Ни при каких обстоятельствах безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом не будет приостановлен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Не слушайте тех, кто пытается напророчить приостановку "безвиза". Это тот же круг прогнозистов, которые говорили, что нам его никогда не дадут... Не допущу никаких действий, которые бы дали основания поставить его под сомнение", - сказал Порошенко.

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В полночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны ЕС и некоторые отдельные члены Шенгенской зоны. Весной 2017 года Европейский Союз завершил все процедуры для введения безвизового режима для Украины. В конце 2015 года ЕС официально признал выполнение Украиной всех условий визовой либерализации, однако кризис с беженцами несколько затянул введение безвиза. Украина предоставила право гражданам стран ЕС на безвизовые поездки еще в 2005 году.