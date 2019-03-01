Безопасность и армия занимают 8% текста программ кандидатов в президенты - КИУ

Кошель назвал программы кандидатов крайне некачественными. Фото: glavcom.ua

Кандидаты в президенты Украины, которая 5 лет обороняется от российской агрессии, на вопрос безопасности выделили в среднем 8% текста в программе.

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в интервью "Главкому".

"На первом месте стоят вопросы экономики: инвестиции, налоги, рабочие места, зарплаты, пенсии. Каждое третье предложение в программах касается экономики.

На втором месте - правовая политика. Это Конституция, неприкосновенность, реформа суда, взаимодействие ветвей власти. В среднем это 11% текста каждой программы. На третьем месте - безопасность и армия - 8%. На четвертом - образование и медицина - 8%. На пятом - внешняя политика - 6%.

Отмечу, что 20% в программах партий - общие слова и истории из биографий кандидатов", - сказал Кошель.

Он назвал программы кандидатов крайне некачественными.

"Часто даже можно заметить, что кандидаты в президенты выражают тезисы, которые противоречат их программе. Поэтому наша организация обратилась ко всем кандидатам с просьбой обнародовать свои расширенные программы, стратегии или другие документы, обосновывающие пункты программы на предмет их реалистичности. И очень важно, чтобы эти тезисы строились на конкретных механизмах достижения предложенных социально-экономических показателей", - отметил глава КИУ.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.