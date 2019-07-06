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суббота, 06 июля 2019 13:32

Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского

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Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Олег Винник убегал от журналистов из-за вопроса о Поплавскому Фото: OBOZREVATEL

Олег Винник должен был убегать от журналистов после агитационного концерта в пользу политической партии певца Михаила Поплавского "Аграрная партия Украины".

Такая реакцию украинского певца состоялась из-за вопроса журналистки о том, знал ли он, что лидер партии причастен к принятию "диктаторских законов" 16 января, сообщает на странице в Facebook "Радио Свобода".

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"Олег, скажите пожалуйста, вы знаете, что господин Михаил причастен к законы 16 января? Он голосовал за них" - спросила журналистка у Олега Винника.

Свой вопрос журналистка задала дважды, однако певец ничего не ответил и вместе с охраной быстро ушел.

Олег Винник заявил, что принял решение поддержать "Аграрную партию" Михаила Поплавского 1 июля.

"Законы о диктатуре" - пакет законопроектов, который был выставлен на голосование 16 января 2014 экс-президентом Виктором Януковичем и подписанный им на следующий день. В частности, законы предусматривали запрет на деятельность СМИ без госрегистрации, запрет на распространение "экстремистской деятельности", уголовную ответственность за клевету, усиливались регулирования деятельности общественных организаций и увеличивалось количество законных оснований для их запрета.

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