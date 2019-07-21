Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера

В партии "Слуга народа" не обсуждают кандидатуры лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко или председателя Волынского облсовета Игоря Палицы на должность премьер-министра Украины.
Об этом рассказал 4-й номер партии "Слуга народа" Давид Арахамия в штабе политсилы.
"Относительно премьер-министра, это должен быть не политический, профессиональный человек с экономическим опытом, который имеет авторитет среди западных партнеров. Если с западными партнерами не сотрудничать, никакой экономики у нас не будет. На премьера сейчас есть 3-4 кандидата. До этого не было. Не могу фамилии сказать. Тимошенко там нет. И Палицы нет", - сказал Арахамия.
Он выразил надежду на сотрудничество в парламенте с "Голосом" Святослава Вакарчука.
"Из непроукраинскими силами [коалиции не будет]. Никаких Медведчуков. Относительно "Европейской солидарности" не знаю, думаю, нет. Столько грязи было", - добавил Арахамия.
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21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активность избирателей на 16:00 составила 36,57%.
По подсчетам Национального экзит-пола, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".
После объявления результатов президент Владимир Зеленский пригласил лидера "Голоса" Святослава Вакарчука к разговору о сотрудничестве.
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