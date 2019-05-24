Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1530
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2898
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2268
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3060
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5454
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16248
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 558
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
13
5
9
14
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг на друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг на друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 90
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4149
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 594
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1287
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 495
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 13:30

Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки

1 Комментировать
Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки
В партии Святослава Вакарчука не будут брать в списки действующих нардепов. Фото: Facebook

Партия "Голос" Святослава Вакарчука заявила, что 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формировать список на парламентские выборы.

Об этом политсила сообщила в Facebook.

В частности, 10 пунктов следующие:

"Имеет незапятнанную репутацию. Не зависит от олигархов и готовы объяснить свое состояние.

Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "О очистке власти".

Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".

Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.

Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.

Ни находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.

Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.

Ни противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.

Не есть народными депутатами Украины.

Состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.

Также на съезде решат, кого поддерживать на одномандатных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук поехал к протестующим в Харьков

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57189
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 52790
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 31960
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 29701
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 23902
Политика
"Ну что же вы так гадите друг на друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг на друга" - Притула обратился к украинцам
 Просмотров: 9
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
 Просмотров: 90
Изменить место голосования можно до 15 июля
Изменить место голосования можно до 15 июля Просмотров: 99
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
3
 1 Просмотров: 945
Зеленский поговорил с Меркель
Зеленский поговорил с Меркель Просмотров: 2538
Больше всего комментируют
13
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
3
"Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ
Голосов: 2542
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua