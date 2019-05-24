Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки

Партия "Голос" Святослава Вакарчука заявила, что 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формировать список на парламентские выборы.
Об этом политсила сообщила в Facebook.
В частности, 10 пунктов следующие:
"Имеет незапятнанную репутацию. Не зависит от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "О очистке власти".
Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".
Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
Ни находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
Ни противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
Не есть народными депутатами Украины.
Состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.
Также на съезде решат, кого поддерживать на одномандатных округах.
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16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос".
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