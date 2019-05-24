Без работы на Януковича и привязки к Кремлю: у Вакарчука набирают списки

В партии Святослава Вакарчука не будут брать в списки действующих нардепов. Фото: Facebook

Партия "Голос" Святослава Вакарчука заявила, что 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формировать список на парламентские выборы.

Об этом политсила сообщила в Facebook.

В частности, 10 пунктов следующие:

"Имеет незапятнанную репутацию. Не зависит от олигархов и готовы объяснить свое состояние.

Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "О очистке власти".

Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".

Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.

Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.

Ни находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.

Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.

Ни противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.

Не есть народными депутатами Украины.

Состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.

Также на съезде решат, кого поддерживать на одномандатных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук поехал к протестующим в Харьков

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос".