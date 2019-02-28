Без Порошенко: Коломойский собирает Зеленского, Гриценко и Тимошенко у себя на телеканале

Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский соберутся в эфире телеканала Игоря Коломойского.

Сразу трое топовых кандидатов в президенты появятся в эфире телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Голомойскому.

Об анонсе политического ток-шоу "Право на владу", которое выходит вечером в четверг написал в Facebook его ведущий, блогер Сергей Иванов.

"Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Олег Ляшко, Александр Шевченко, Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко, Назар Холодницкий, Денис Бигус, Александр Дубинский, Татьяна Котюжинская примут участие в сегодняшней программе Право на власть.

Темы: оборонительный скандал, отмена статьи УК о незаконном обогащении", - сообщил он.

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Во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка и Центр "Соціальний моніторинг" в феврале.