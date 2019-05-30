Без полномочий СНБО будет оставаться отстойником збитых летунов

Первоочередной задачей для Данилюка является разработка дорожной карты по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, считает Дмитрий Снегирев. Фото: РБК-Украина

Совет нацбезопасности и обороны должен иметь расширенный круг полномочий. Пока у него нет возможности влиять на какие-то процессы. Все годы независимости должность секретаря Совета была отстойником, куда отправляли збитых летунов. У Александра Данилюка есть возможность изменить это. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказывает Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

"Все годы независимости это была должность без властных полномочий. Когда человека надо было и назначить, и отодвинуть от реальных механизмов влияния в государстве, а с другой стороны не обидеть его, то назначали туда. И во времена Януковича, и во времена Ющенко секретари почти не касались развития украинского войска, создания оборонной концепции государства, или интеграции в НАТО. Совет был отстойником, куда отправляли збитых летунов, политических пенсионеров. Есть большой вопрос, удастся ли переформатировать его работу. Секретарь СНБО - это одна из ключевых должностей в стране, где 5-й год идет война и есть угроза внешней агрессии".

Чтобы оценить профессиональные качества секретаря СНБО Александра Данилюка нужно время, считает эксперт:

"Если брать профессиональный уровень Данилюка, то он выше уровня Парубия, который был секретарем 2014-го. Также стоит упомянуть коррупционные сделки в системе СНБО. Первый заместитель секретаря Совета будто бы курировал эти сделки по Укроборонпрому. Поэтому говорить о том, что человек не соответствует каким-то критериям пока нельзя. Давайте дадим время, чтобы оценивать, отбросив эмоциональную составляющую".

Первоочередной задачей для Данилюка является разработка дорожной карты по возвращению оккупированных Крыма и Донбасса:

"СНБО - это совещательный орган. Но 4 года не выполнял свои функциональные обязанности. За это время должны были отработать единую модель поведения силовых структур в противостоянии российской агрессии. 2014-го была ожесточенная борьба за эту должность. Рада должна стать органом с реальным воздействием на силовой блок. Но этого не произошло. За 5 лет не выработали механизма деоккупации Донбасса и Крыма.

Это должен быть совещательный орган, где производятся стратегии. Первое, чем должен заняться Данилюк - дать четкий ответ о плане по деоккупации районов Луганской и Донецкой области, освобождение аннексированного Крыма. Должен показать дорожную карту".

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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая.

Данилюк был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В государственных органах власти с 2005 года. До этого работал в украинских и иностранных частных компаниях.