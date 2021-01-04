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понедельник, 04 января 2021 10:24

"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
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В Лукьяновском СИЗО появилась новая отремонтированная камера. Фото опубликовал министр юстиции Денис Малюська.

Министр написал, что "помещение без плесени".

На фотографиях - бесплатная камера на 22 человека до и после ремонта. На это потратили 67 450 грн. В камере - телевизор, пол устлан лионолеумом, отремонтированный туалет с душем.

"Кстати, под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен. Хорошего нового года и празднуйте осторожно и не попадайтесь к нам в гости", - написал Малюська.

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Осенью министр юстиции сообщал, что 3 тюрьмы подготовили к продаже на аукционе. Объявлялась стартовая цена - 220 млн грн.

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