Без оливье, без подарков и с вертепом - как Тищенко, Вятрович и Совсун праздновать Новый год и Рождество

2 января депутаты выйдут на работу. А новогоднего, 31 декабря, еще будут работать в комитетах.

Накануне праздников Gazeta.ua расспросила у народных депутатов, куда поедут и как праздновать приход нового 2020 года и Рождество.

Спойлер - без "традиционных" блюд и некоторые даже без подарков.

"Очень много работаем, поэтому буду встречать Новый год с семьей, женой, семьей за праздничным столом. Готовить заливное из петушка и поросячьи ушки. Лук надо поджарить, прежде чем класть в бульон.

Автор: Facebook-страница "Слуги народа" Николай Тищенко в сессионном зале делает фото с коробкой конфет

На Рождество делаем сказочный праздник для детей, украшаем елку, прячем подарочки под подушку и под елку. Давиду, моему наименьшему сыну, нравится под подушку.

Дети в Деда Мороза верят. Я рос на Деде Морозе, но мы сейчас детям больше говорим о Святом Николае. С детства приучаем к нашим европейским ценностям. Уходим от постсоветском пространства", - депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко.

"Очевидно, буду праздновать Новый год в семейном кругу. Возможно, пригласим близких друзей.

Автор: Facebook-страница Олега Федонюка Владимир Вятрович в кулуарах Верховной Рады

Подарков еще не покупали, пока только отделались подарком на Николая. Сынишка, которому 3,5 года, заказал электрогитару, чтобы играть рок. Николайчик принес, потому что он был вежливым рокером. Заслужил свою маленькую электрогитару.

Традиции дарить подарки на Новый год в нашей семье не было, это все ограничивалось Николаем ", - нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Точно буду в Киеве на Новый Год.

Надо немного своим здоровьем заняться, несколько лет назад меня отравили.

Автор: Facebook-страница Михаила Волынца Михаил Волынец среди участников акции перед зданием парламента 18 декабря, сбоку флаг Независимого профсоюза горняков Украины

Поднесли стакан сока с ядом. Лечила та же профессор, что и Ющенко. В поликлинике Администрации президента.

Какие традиции празднования? Я всю жизнь работал на шахте, отвечал за безопасность. И работал с самыми большими опасностями в мире. На шахте и первого января работают, и на День Независимости. Выработался характер работать день и ночь, отвечать на все телефоны.

Когда был молодым, (готовили - Gazeta.ua) оливье и селедку под шубой. Тяжело было, 70-е годы. Помню, выезжал из шахты, стоял в таком подвальном помещении, чтобы купить пакет мяса. Это была кость, чистая кость, и на сухожилии такой маленький кусочек мяса висел", - нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.

"Есть приглашение от подруги. Есть одна безумная авантюра, которую предлагают друзья-ветераны. Но решения финального еще нет. Оба варианта в Украине.

Автор: Сергей Старостенко/Gazeta.ua Святослав Юраш

Есть желание и потребность делать этот Новый год с семьей, будет тот вариант, который поддержит жена. У нас два месяца, как родился сын, поэтому на готовку времени особо нет. Помогает теща и то, что мы живем в замечательное время капитализма. Можно по доступным ценам заказать блюда со всего Киева ", - нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш.

"В первую очередь с семьей, а где будем отмечать - еще не думали. Мы традиционно не дарим подарки, это (предпочитаем - Gazeta.ua) сувениры. Конфеты детям, игрушки. Елку уже поставили. Украсили с детьми вместе.

Автор: Facebook-страница "Слуги народа" Наталья Королевская вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком в сессионном зале

(На Святого Николая - Gazeta.ua) до двух ночи работали в аграрном комитете, а в 8 утра была уже встреча с руководством парламента. За эти 6 часов успели разложить детям конфеты под подушки ", - депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Новый год буду праздновать в кругу друзей, но точно без оливье. Не считаю, что это наша традиция. Для меня гораздо более авторитетным праздником является Рождество. Вот тогда мы готовим вертеп, (берем - Gazeta.ua) всех взрослых, известных ровенчан ... несем радость, свет в каждый дом.

Автор: Facebook-страница Соломии Бобровской Соломия Бобровская в Верховной Раде

Рождество - это для нас семейный праздник, Сочельник должен быть дома", - депутат от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Рождество поеду праздновать к родителям, они живут в 50 километрах от Киева. На Новый год, скорее всего, буду с семьей. Буду дописывать законы, проверять студенческие работы. Сочетать ужасно, я очень мало сплю. В этом семестре у меня не было пар в Могилянке, были в Киевской школе экономики. Это две недели занятий с 6 до 9 вечера.

Автор: Facebook-cтраница Инны Совсун Инна Совсун на фоне партийной символики

Сложно ли это? Да, это сложно.

Не уверена, что я бы это делала, если бы моя депутатская зарплата позволяла выплачивать кредит на квартиру ", - депутат от "Голоса" Инна Совсун.

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