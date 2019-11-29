Без квитанции об оплате: Дубилет анонсировал новый сервис

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - Дубилет. ФОТО: УНИАН

В Кабмине планирующим запустить сервис, который позволит делать платеж с мобильного приложения или интернет-банка и не печатать квитанцию. Просто показать его чиновнику с телефона.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно либо платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере.

Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию ​​Привата по номеру. Новый сервис будет работать похожим образом, но для всех банков".

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Речь идет о веб-странице, к которой смогут подключиться банки. Человек заходит на страницу, вводит номер квитанции и увидит ее на экране.

"Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции", - говорит министр.

Запустить его планируют в течение 1-3 месяцев.

Дмитрий Дубилет периодически анонсирует изменения касательно электронных услуг на своей странице в Facebook. В частности он предлагал выдать руководителям государства специальные смартфоны, отменить в Украине трудовые книжки.