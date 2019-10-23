Без газеты: правительство предлагает отменить обязательную печать законов

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отменить обязательную печать законов и подзаконных актов в официальной газете правительства "Урядовый курьер".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Боремся с архаизмами", - написал он в Facebook.

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И рассказал, как почему решил инициировать законопроект.

"Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал. У нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий. И вот на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день!"

На сайте правительства такую инициативу объяснили нецелесообразными затратами денег на печать. Поскольку всю информацию о законах все равно печатают на сайтах власти.

В настоящее время для вступления в силу законы должны опубликовать в официальных печатных изданиях - "Урядовый курьер" (газета правительства), "Голос Украины" (газета Верховной Рады).