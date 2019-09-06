Бессмертный хочет обжаловать отмену депутатской неприкосновенности

Бессмертный: "Наш парламент все больше напоминает Думу". Фото: Волынские новости

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный планирует обжаловать в Конституционном суде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Бессмертный считает, что при принятии законопроекта была нарушена процедура, при этом сам "материал не требует дискуссии", заявил он в эфире токшоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Вам не кажется, что мы свой вагон уже поставили на российские рельсы? Наш парламент все больше напоминает Думу в методике организации работы. Коллега (эксминистр юстиции Александр) Лавринович говорил, что не нарушена процедура, а я утверждаю, что нарушена процедура ... Только я возьму и напишу представление в Конституционный Суд. Потому что сам материал не нуждается дискуссии", - сообщил Бессмертный.

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Перед этим Лавринович заявил, что при принятии изменений в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности нарушений процедуры и регламента не было.

Напомним, 3 сентября во время второй сессии Верховной Рады 9-го созыва проголосовали за закон о снятии депутатской неприкосновенности. Законопроект №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" поддержали 373 нардепа.