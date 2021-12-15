Белый дом раскрыл темы переговоров помощницы Блинкена с руководством РФ

Помощница госсекретаря США находится в Москве, где встречается с российским руководством. Фото: Reuters

Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии доктор Карен Донфрид на встречах с руководством РФ отмечает недопустимость военной эскалации возле украинских границ.

Во время переговоров с Кремлем Донфрид подчеркивает готовность Вашингтона к разрешению конфликта на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Укринформ".

"Помощница госсекретаря США находится в Москве, где встречается с представителями российских властей, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с силовой эскалацией РФ в отношении Украины", - отметила пресс-секретарь администрации Джо Байдена.

Накануне Донфрид на встречах с руководством Украины подтвердила приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности, а также "обсудила пути продвижения вперед".

Псаки подчеркнула, что визиты Донфрид в Украину и РФ, а также другие усилия США имеют целью сохранение дипломатического подхода, который должен привести к деэскалации в регионе.

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Помощница госсекретаря США Донфрид после визитов в Киев и Москву планирует посетить Брюссель. В течение 15-16 декабря она проведет консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС. Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретятся в штаб-квартире Альянса 16 декабря.