Назвали дату и место встречи Зеленского с генсекретарем НАТО

Столтенберг подчеркивал, что Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретятся в штаб-квартире Альянса 16 декабря.

После встречи Столтенберг и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции в четверг в 11:15 по Киеву, говорится на сайте НАТО.

"Господин генеральный секретарь НАТО встретится с президентом Украины", – говорится в сообщении.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада юридические гарантии невступления Украины в НАТО. До сих пор он не получил согласия от западных лидеров. Столтенберг подчеркивал, что Россия не имеет права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Этот вопрос решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

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Что касается заявлений со стороны РФ о требованиях невступления Украины в НАТО, то Зеленский заявлял, что движение к членству в Организации Североатлантического договора - это выбор украинского народа. Не России решать, будет ли Украина членом НАТО.